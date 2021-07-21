Зеленский подписал версию закона о коренных народах Украины без учета русских

Киев, 21 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины».

Закон определяет таковыми крымчаков, крымских татар и караимов, сообщает офис Зеленского. Упоминаний русских в нем нет.

Также в документе говорится, что документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов. Признаются представительные органы коренных народов Украины. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины проголосовали за принятие закона о «коренных народах», в перечень которых не было включено русское население. За принятие высказалось 325 депутатов.