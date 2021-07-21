Пассажирский самолет подал сигнал тревоги при посадке в Перми

Пермь, 21 июля. Пассажирское воздушное судно Airbus A-320 подало сигнал тревоги при посадке в пермском аэропорту.

Самолет следовал из Москвы. Воздушное судно находилось на высоте около 2200 метров. Об этом сообщил источник в авиационных кругах ТАСС.

«Пассажирский Airbus A-320, выполняющий рейс Москва — Пермь, подал сигнал тревоги при снижении. Устанавливается причина», — сказал он.

Ранее пилота и пассажира Ан-28, пострадавших при жесткой посадке под Томском, выписали из больницы. Самолет совершил аварийную посадку в тайге из-за отказа всех двигателей. По данному факту возбудили уголовное дело, специалисты взяли образцы топлива для проведения экспертизы.