Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 23:37
23:33
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака гулящих женщин
23:31
Технологии
В России появится сверхзвуковой пассажирский самолет
23:13
Общество
Информация об аварийном сигнале самолета Airbus A-320 не подтвердилась
23:10
Политика
Косачев прокомментировал договоренности США и Германии по «СП-2»
23:09
Происшествия
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет штатно сел в Перми
23:06
Политика
Зеленский подписал версию закона о коренных народах Украины без учета русских
23:01
Общество
Юрий Антонов перенес сложную операцию по замене сустава
23:00
Общество
Ни одна рыба не пострадала: в Крыму прошел рыболовный фестиваль Black Sea Fishing
22:50
Общество
Сябитова нашла причину резкого роста числа разводов в России
22:44
Происшествия
Пассажирский самолет подал сигнал тревоги при посадке в Перми
Все новости

Старшая дочь Навки поздравила отца с днем рождения в соцсетях

  /   Обновлено: 21 июля 2021 22:18
Спорт
Старшая дочь Навки поздравила отца с днем рождения в соцсетях
instagram.com  /  @aleksandr_zhulin

Москва, 21 июля. Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и ее экс-супруга, тренера по фигурному катанию Александра Жулина Александра поздравила отца с 57-летием необычным снимком.

В честь дня рождения папы Александра показала на своей странице в Instagram детское фото, на котором она запечатлена в первые годы жизни вместе с еще молодым отцом. Можно предположить, что снимок был сделан в 2002-2003 годах. Чуть позже тренер сделал репост stories дочки на своей странице.

Жулин и Навка поженились в 2000 году перед рождением дочки. До того как пара официально оформила свои отношения, спортсмены встречались шесть лет. Об их разводе стало известно в 2010 году, хотя какое-то время они уже не жили вместе. Сейчас Жулин живет в браке с фигуристкой Натальей Михайловой и воспитывает двух совместных дочерей.

Ранее Татьяна Навка рассказала о теплых отношениях со старшей дочерью Александрой. По мнению олимпийской чемпионки, отношения с дочкой со временем стали еще более доверительными. Фигуристка обсуждает с ней множество вопросов, спрашивает совета и мнения о музыке и одежде. Она считает старшую дочь своей подругой.

Весной девушка выпустила песню «Папа», записать которую ей помогла сводная сестра Лиза Пескова. По словам фигуристки, вокал — это хобби Александры. Он помогает девушке раскрепоститься и почувствовать себя свободнее.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Старшая дочь Навки поздравила отца с днем рождения в соцсетях
навка александр жулин александра жулина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru