Старшая дочь Навки поздравила отца с днем рождения в соцсетях

Москва, 21 июля. Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и ее экс-супруга, тренера по фигурному катанию Александра Жулина Александра поздравила отца с 57-летием необычным снимком.

В честь дня рождения папы Александра показала на своей странице в Instagram детское фото, на котором она запечатлена в первые годы жизни вместе с еще молодым отцом. Можно предположить, что снимок был сделан в 2002-2003 годах. Чуть позже тренер сделал репост stories дочки на своей странице.

Жулин и Навка поженились в 2000 году перед рождением дочки. До того как пара официально оформила свои отношения, спортсмены встречались шесть лет. Об их разводе стало известно в 2010 году, хотя какое-то время они уже не жили вместе. Сейчас Жулин живет в браке с фигуристкой Натальей Михайловой и воспитывает двух совместных дочерей.

Ранее Татьяна Навка рассказала о теплых отношениях со старшей дочерью Александрой. По мнению олимпийской чемпионки, отношения с дочкой со временем стали еще более доверительными. Фигуристка обсуждает с ней множество вопросов, спрашивает совета и мнения о музыке и одежде. Она считает старшую дочь своей подругой.

Весной девушка выпустила песню «Папа», записать которую ей помогла сводная сестра Лиза Пескова. По словам фигуристки, вокал — это хобби Александры. Он помогает девушке раскрепоститься и почувствовать себя свободнее.