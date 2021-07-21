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Рунет протестировали на возможность функционирования без глобальной Сети
Технологии
Рунет протестировали на возможность функционирования без глобальной Сети
pixabay.com

Москва, 21 июля. Учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета показали физическую возможность отключения Рунета от глобальной сети.

Учения прошли с 15 июня по 15 июля. В ходе исследования тестировалась возможность физического отключения российской части интернета, сообщает РБК со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке.

«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз», — сказал собеседник агентства.

Предварительно испытания признаны успешными, однако официальные итоги еще не подведены. В учениях приняли участие «Ростелеком», «Транстелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», а также операторы «большой четверки».

Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители РФ смогут защититься от произвола зарубежных интернет-гигантов.

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