Большинство россиян не интересуются летней Олимпиадой в Токио

Москва, 21 июля. Россияне больше интересуются третьей волной пандемии и другими насущными проблемами, чем проходящей в Токио Олимпиадой.

Большинство опрошенных (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который собирается выступить на летнем спортивном мероприятии в Японии, заявил РИА Новости генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«Это третья волна пандемии, опасность заразиться, ожидания, что это может сказаться на экономике, на ценах, на работе», — перечислил специалист волнующие россиян вопросы.

Скорее всего, интерес к Олимпиаде появится уже во время соревнований. После первых реальных побед появятся и герои, к которым будет привлечено внимание СМИ, а через них заинтересуются и российские болельщики, заключил эксперт.

Недавно российские спортсмены рассказали, почему Олимпийские игры окружены интригами и политическими разногласиями. Одной из причин служит политизированность спорта, считают они.