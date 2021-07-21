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Большинство россиян не интересуются летней Олимпиадой в Токио
Спорт
Большинство россиян не интересуются летней Олимпиадой в Токио
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

Москва, 21 июля. Россияне больше интересуются третьей волной пандемии и другими насущными проблемами, чем проходящей в Токио Олимпиадой.

Большинство опрошенных (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который собирается выступить на летнем спортивном мероприятии в Японии, заявил РИА Новости генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«Это третья волна пандемии, опасность заразиться, ожидания, что это может сказаться на экономике, на ценах, на работе», — перечислил специалист волнующие россиян вопросы.

Скорее всего, интерес к Олимпиаде появится уже во время соревнований. После первых реальных побед появятся и герои, к которым будет привлечено внимание СМИ, а через них заинтересуются и российские болельщики, заключил эксперт.

Недавно российские спортсмены рассказали, почему Олимпийские игры окружены интригами и политическими разногласиями. Одной из причин служит политизированность спорта, считают они.

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спорт токио олимпиада
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