Назван наиболее притягательный для мужчин знак зодиака

Москва, 21 июля. Астрологи назвали знак зодиака, представительницы которого магически действуют на мужчин.

По словам специалистов, самыми очаровательными и притягательными для мужчин являются представительницы знака Рыбы. Родившиеся с 20 февраля по 20 марта женщины не выносят одиночества и легко вписываются в любую компанию. Зачастую они умеют слушать, хорошо понимают людей, способны завладеть и умом, и душой мужчины, сообщает «Московский Комсомолец».

Типичные Рыбы редко влюбляются, но со своим избранником бывают очень чувствительны. Мужчину представительницы знака считают главой семьи и поддерживают в доме атмосферу уюта.

В постели такие женщины ведут себя страстно, не признают запретов и часто берут инициативу в свои руки. Заведя семью, они становятся заботливыми мамами, прививающими детям идеалы добра и справедливости.

Ранее астролог Наталья Анисимова дала советы женщинам пяти знаков зодиака, которые в браке часто ходят по краю. Первыми она выделила Скорпионов.