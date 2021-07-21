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Назван наиболее притягательный для мужчин знак зодиака
Общество
Назван наиболее притягательный для мужчин знак зодиака
pixabay.com

Москва, 21 июля. Астрологи назвали знак зодиака, представительницы которого магически действуют на мужчин.

По словам специалистов, самыми очаровательными и притягательными для мужчин являются представительницы знака Рыбы. Родившиеся с 20 февраля по 20 марта женщины не выносят одиночества и легко вписываются в любую компанию. Зачастую они умеют слушать, хорошо понимают людей, способны завладеть и умом, и душой мужчины, сообщает «Московский Комсомолец».

Типичные Рыбы редко влюбляются, но со своим избранником бывают очень чувствительны. Мужчину представительницы знака считают главой семьи и поддерживают в доме атмосферу уюта.

В постели такие женщины ведут себя страстно, не признают запретов и часто берут инициативу в свои руки. Заведя семью, они становятся заботливыми мамами, прививающими детям идеалы добра и справедливости.

Ранее астролог Наталья Анисимова дала советы женщинам пяти знаков зодиака, которые в браке часто ходят по краю. Первыми она выделила Скорпионов.

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