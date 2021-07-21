Двое заключенных захватили заложников и требуют вертолет в Швеции

Стокгольм, 21 июля. Двое заключенных шведской тюрьмы Хэллби захватили охранников в заложники в Швеции. Инцидент произошел недалеко от города Эскильстун.

Соответствующей информацией поделилась телекомпания SVT. Сообщается, что заключенные смогли проникнуть в комнату охраны, в которой в тот момент находились сотрудники. Преступники забаррикадировались там. Заключенные в данный момент требуют выслать им вертолет.

Мужчин, ставших инициаторами инцидента, посадили в тюрьму за тяжкие преступления. На месте происшествия работают полицейские.

Недавно вооруженные люди взяли в заложники человека, который отдыхал на пляже в Севастополе. Инцидент произошел в селе Учкуевка.