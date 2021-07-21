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Граждане Алжира массово подают документы на смену фамилии
Весь мир
Граждане Алжира массово подают документы на смену фамилии
maxpixel.net  / 

Алжир, 21 июля. В североафриканской республике растет число случаев смены фамилий. Однако дело не в стремлении уйти от правосудия. Об этом пишет издание Echorouk.

Чиновники подтвердили наплыв запросов на изменение семейных названий в документах. Свое желание граждане объясняют преимущественно эстетическими причинами. Некоторые имена произошли от названий животных, другие звучат оскорбительно.

Недовольны и обладатели французских фамилий, полученных в колониальные времена. Они несут чуждое алжирцу значение и напоминают о негативной эпохе.

Чтобы сменить родовое имя, необходимо отправить запрос в Министерство юстиции с обоснованием причины. Там проверят, не преследует ли гражданин цель уйти от наказания или вычеркнуть из своей жизни судимости. Кроме того, он должен опубликовать прошение в местной газете, указав старую и запрашиваемую фамилии.

Граждане Алжира массово подают документы на смену фамилии
wikimedia.org  / Meriamata/CC BY-SA 4.0

Ведомство может аннулировать заявку, если получит возражение от какой-либо стороны, будь то от семьи гражданина или лиц, носящих запрашиваемую фамилию. В таком случае, согласно законодательству, изменение возможно только специальным указом за подписью президента республики. Несколько недель назад Абдельмаджид Теббун издал документ о смене имен семей из девяти провинций.

При этом алжирцы часто довольствуются изменением только одной буквы в названиях. Но власти стараются идти навстречу гражданам, признавая существование некрасивых фамилий.

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