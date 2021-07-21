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Диетолог Лили Сауттер раскрыла пользу яблок и груш для похудения
Общество
Диетолог Лили Сауттер раскрыла пользу яблок и груш для похудения
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 июля. Яблоки и груши оказались очень полезны при похудении, рассказала диетолог Лили Сауттер.

Яблоки и груши обогащены клетчаткой, которая помогает избавиться от лишнего веса и улучшить пищеварение. В одной груше содержится 20% от суточной нормы клетчатки. Об этом сообщает издание Brinkwire.

«Употребление груш в рамках хорошо сбалансированной и питательной диеты может помочь похудеть», — сказала диетолог.

В яблоках содержится 1,2 грамма пищевых волокон на 100 граммов продукта, а значит насыщение приходит быстрее. Одно яблоко позволяет уменьшить обычный прием пищи. Также в яблоке всего 77 калорий.

Ранее диетолог Алексей Ковальков разрешил худеющим есть перед сном вареные белки. В вечернее время, по словам эксперта, можно позволить себе белковые продукты. Своим пациентам диетолог рекомендует есть два яичных белка.

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яблоко похудение груша
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