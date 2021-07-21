Африканский банк развития призвал частные компании инвестировать в зеленую энергетику

Ямусукро, 21 июля. Африканский банк развития призвал частные компании и инвесторов сосредоточить внимание на финансировании инновационных проектов, связанных с климатом.

В рамках соблюдения Парижского соглашения страны-участники должны уделять внимание климатическому контролю и мерам по его защите. В частности, государствам необходимо предпринимать все возможные меры по снижению количества вырабатываемого ими углекислого газа.

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Директора банка по вопросам изменения климата Аль Хамнду Дорсума рассказал о планах по финансированию стартапов, призванных помочь Африке в борьбе с природной угрозой:

«Африканский банк развития обязался мобилизовать $25 млрд на противодействие изменения климата на континенте к 2025 году. В целом разработанные проекты требуют $3 трлн инвестиций к 2030 году. Ожидается, что 75% из них поступят из частного сектора, который должен сыграть решающую роль».

Ранее в рамках борьбы с проблемой опустынивания был разработан проект «Великая зеленая стена». Он подразумевает создание зоны древесных насаждений шириной около 15 километров, которая протянется с запада на восток через весь африканский континент.