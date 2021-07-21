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Политика
Путин и Меркель удовлетворены газопроводом «Северный поток — 2»
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Путин и Меркель удовлетворены газопроводом «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 21:57
Политика
Путин и Меркель удовлетворены газопроводом «Северный поток — 2»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 июля. Немецкий канцлер Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин удовлетворены завершающимся проектом «Северный поток — 2».

Меркель и Путин удовлетворены газопроводом, строительство которого завершится в ближайшее время. Об этом сообщает Кремль.

Канцлер ФРГ и президент России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили энергетические вопросы. Инициатором разговора выступила Германия.

«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — заявила пресс-служба Кремля.

Ранее германо-российская внешнеторговая палата прокомментировала соглашение ФРГ и США по газопроводу «Северный поток — 2». В ВТП соглашение между Берлином и Вашингтоном назвали хорошим знаком.

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