Путин и Меркель удовлетворены газопроводом «Северный поток — 2»

Москва, 21 июля. Немецкий канцлер Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин удовлетворены завершающимся проектом «Северный поток — 2».

Меркель и Путин удовлетворены газопроводом, строительство которого завершится в ближайшее время. Об этом сообщает Кремль.

Канцлер ФРГ и президент России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили энергетические вопросы. Инициатором разговора выступила Германия.

«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — заявила пресс-служба Кремля.

Ранее германо-российская внешнеторговая палата прокомментировала соглашение ФРГ и США по газопроводу «Северный поток — 2». В ВТП соглашение между Берлином и Вашингтоном назвали хорошим знаком.