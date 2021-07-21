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Народный фронт освобождения Тыграя заблокировал гуманитарный конвой на севере Эфиопии
Весь мир
Народный фронт освобождения Тыграя заблокировал гуманитарный конвой на севере Эфиопии
Global Look Press  /  © Mohammed Mohammed / Xinhua

Аддис-Абеба, 21 июля. Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) заблокировал дорогу машинам с гуманитарным грузом, отправленным из штата Афар.

В результате нападения на конвой 189 единиц техники, нагруженной продовольствием и предметами первой необходимости, не могут добраться до северо-восточного штата.

Ситуация в Тыграе продолжает ухудшаться. Регион охватил гуманитарный кризис. Власти Эфиопии пошли на встречу администрации штата и прекратили огонь в одностороннем порядке. Это решение было призвано помочь беспрепятственно доставить все необходимое пострадавшему населению, оказавшемуся на грани голода.

Народный фронт освобождения Тыграя заблокировал гуманитарный конвой на севере Эфиопии
Global Look Press  / © Egmont Strigl / imageBROKER.com

Из-за того, что в результате диверсии неизвестные повредили последние мосты, проходившие через реку Текезу, властям пришлось разрабатывать альтернативные маршруты доставки гуманитарной помощи. Так, последняя партия была отправлена через Афар. В процессе транспортировки конвой был перехвачен и в данный момент удерживается солдатами НФОТ.

Ранее правительство Эфиопии вошло в положение Тыграя и разрешило полеты в проблемную область для транспортировки необходимых продуктов и лекарств.

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африка эфиопия
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