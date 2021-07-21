Ставрополь, 21 июля. Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца.

Соответствующей информацией с РИА Новости поделился Ставропольский краевой суд. Сафонов проходит по делу о взятках на 19 миллионов рублей. Следствие полагает, что преступная группировка, которую возглавлял начальник ГИБДД, за деньги создавала пропуска для перевозчиков.

Ранее заместителя начальника таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении 85 миллионов рублей во время реализации госконтракта.