Ким Кардашьян и Канье Уэст провели семейные выходные после разрыва

Лос-Анджелес, 21 июля. Рэпер Канье Уэст был замечен в компании бывшей супруги, модели Ким Кардашьян в прошлые выходные. Звезды провели время с детьми после решения о разрыве.

Ким Кардашьян лишь недавно решилась на процедуру развода с рэпером Канье Уэстом, но паре, судя по всему, удалось сохранить отношения ради детей. Недавно звездная семья воссоединилась, чтобы встретить выходные и посетить цифровую выставку teamLab: Continuity. Даже на отдыхе знаменитости не забыли о безопасности: специально для голливудских селебрити инсталляции были открыты до официального начала, а затем к ним присоединилась частная охрана.

Стоит отметить, что на семейных выходных звезд не нашлось места для модели Ирины Шейк. Вероятно, рэпер все еще не готов познакомить возлюбленную с детьми. Тем не менее, Ким Кардашьян спокойно восприняла новость о романе бывшего мужа. Об этом сообщает источник издания People.

«Ким не против, чтобы Канье встречался. Она просто хочет, чтобы он был счастлив. Канье поддерживает дружеские отношения с Ким, чтобы дети были счастливы. Они проводили время вместе, как семья», — поделился инсайдер.

Недавно Ким Кардашьян пожаловалась на эмоциональное здоровье. Модель рассказала о психологических проблемах в беседе с сестрой.