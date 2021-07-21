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Неделя беспорядков в ЮАР нанесла многомиллиардный урон экономике страны
Весь мир
Неделя беспорядков в ЮАР нанесла многомиллиардный урон экономике страны
Global Look Press  /  © Yeshiel / XinHua

Претория, 21 июля. Власти ЮАР опубликовали предварительную оценку урона, нанесенного протестующими в ходе недавних беспорядков. По данным правительства, пострадали не только провинции Квазулу-Натал и Гаутенг, но и ВВП страны в целом.

Министр развития малого бизнеса Кхумбудзо Нтшавхени на брифинге для средств массовой информации рассказала, что крупные торговые сети вернулись к работе после недели погромов, а поставки продовольствия и прочих необходимых товаров возобновились.

Тем не менее урон, нанесенный в ходе уличных акций, настолько велик, что скажется на экономике страны в целом.

«Более 100 торговых центров сожжены или получили значительный ущерб от пожара, около 300 магазинов разграблены. Только в Квазулу-Натал потеряны акции на сумму 1,5 миллиарда рандов», — сказала она.

Всего пострадали 161 торговый центр, 11 складов, 8 фабрик и более 150 магазинов по продаже алкоголя. Кроме того, повреждены 1 400 банкоматов, 300 отделений финансовых организаций и почтовой службы, а также 90 аптек.

Под угрозой ликвидации находится около 150 000 рабочих мест на 40 000 затронутых беспорядками предприятий. Суммарный ущерб для ВВП штата составит около 20 млрд. рандов, а если брать показатели со всей страны — 50 млрд.

Ранее предварительные данные предоставил банковский сектор ЮАР. По сообщению представителей отрасли, на ремонт поврежденного оборудования уйдет несколько месяцев.

Уличные акции стали следствием заключения под стражу экс-президента страны Джейкоба Зумы. Он получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду.

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африка юар
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