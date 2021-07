Неделя беспорядков в ЮАР нанесла многомиллиардный урон экономике страны

Претория, 21 июля. Власти ЮАР опубликовали предварительную оценку урона, нанесенного протестующими в ходе недавних беспорядков. По данным правительства, пострадали не только провинции Квазулу-Натал и Гаутенг, но и ВВП страны в целом.

Министр развития малого бизнеса Кхумбудзо Нтшавхени на брифинге для средств массовой информации рассказала, что крупные торговые сети вернулись к работе после недели погромов, а поставки продовольствия и прочих необходимых товаров возобновились.

Тем не менее урон, нанесенный в ходе уличных акций, настолько велик, что скажется на экономике страны в целом.

[Speech] Acting Minister Khumbudzo Ntshavheni update on interventions to rebuild the economy.



Stability continues to reign in both Provinces of Gauteng and KwaZulu-Natal..



Click to read: https://t.co/piEKuqhWpS #ProtectSouthAfrica pic.twitter.com/ux1GsK9IEi