Барецкий заявил, что собирается заняться захоронением людей в космосе

Кладбища занимают все больше территорий, которые человечество могло бы приспособить для куда более разумных целей, нежели превращение их в гигантскую братскую могилу. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

За всю свою историю человечество придумало немало способов захоронения усопших в зависимости от представлений того или иного общества о загробной жизни. Умерших предавали земле, огню, отправляли на лодках в море и даже подвешивали в воздухе, чтобы отдать «духу, свету, дереву». С развитием технологий поменялись и запросы: обеспеченные люди, особо озабоченные своей загробной судьбой, заказывали заморозку в капсулах с жидким азотом, чтобы затем когда-нибудь возродиться для новой жизни. Теперь же, заметил собеседник ФАН, на волне популяризации темы колонизации космоса может появиться новый сектор рынка ритуальных услуг.

«Знаете, есть такие люди, которые постоянно созерцают небо, фотографируют его, мечтают о путешествиях на другие планеты, — сказал Барецкий. — Так вот, для них будет создано специальное предложение: похороны в космосе! То есть, натурально, мы будем делать специальные гробы с двигателями, мощности которых должно хватить для того, чтобы преодолеть силу земного притяжения и отправить покойника в похоронной капсуле прямо на орбиту».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов подчеркнул, что придуманное им сооружение не предназначено для возвращения обратно на Землю — это «билет в один конец».

Федеральное агентство новостей /

«Не хватало еще, чтобы на нас трупы с неба падали, — объяснил ситуацию бизнесмен. — И без того жизнь тяжелая».

Собеседник ФАН убежден: новая услуга будет пользоваться бешеной популярностью.

«В мире полно энтузиастов, которые хотят быть не просто в землю закопаны или развеяны в виде праха над каким-нибудь морем, а найти покой в атмосфере вечной тишины и слиться с космическим пространством, — заявил Барецкий. — Технологии позволяют делать это уже сегодня».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов считает, что такая услуга будет стоить два миллиона долларов.

«Для наших богатеев это ерунда, — заметил бизнесмен. — Всего пара лямов, и ваш предок отправится бороздить пространства Вселенной в течение сотен миллионов лет, пока его не найдут инопланетяне и не клонируют, даровав ему новую жизнь. Ну разве не круто?»

Ранее собеседник ФАН рассказал, как путешествовал с основателем Amazon Джеффом Безосом на околоземную орбиту и был изгнан им оттуда.