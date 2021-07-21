Психотерапевт выявил у казанского стрелка разновидность шизофрении

Москва, 21 июля. Психотерапевт Владимир Файнзильберг прокомментировал результат медицинской экспертизы казанского стрелка. По мнению врача, у Ильназа Галявиева может быть разновидность шизофрении.

Доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа заявил, что у юноши «скорее всего шизофрения в галлюцинаторно-бредовой форме». Эксперту было ясно, какой диагноз поставят врачи института Сербского, заявил специалист в эфире «Радио 1».

«Потому что между событием и его болезненными переживаниями, галлюцинаторными, судя по всему, есть прямая связь», — пояснил Владимир Файнзильберг.

По словам врача, сама формулировка экспертов Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского говорит о том, что молодой казанец был в болезненном состоянии в момент преступления и не отдавал себе отчет в том, что он делает.