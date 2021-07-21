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Психотерапевт выявил у казанского стрелка разновидность шизофрении

  /   Обновлено: 21 июля 2021 21:25
Происшествия
Психотерапевт выявил у казанского стрелка разновидность шизофрении
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Москва, 21 июля. Психотерапевт Владимир Файнзильберг прокомментировал результат медицинской экспертизы казанского стрелка. По мнению врача, у Ильназа Галявиева может быть разновидность шизофрении.

Доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа заявил, что у юноши «скорее всего шизофрения в галлюцинаторно-бредовой форме». Эксперту было ясно, какой диагноз поставят врачи института Сербского, заявил специалист в эфире «Радио 1».

«Потому что между событием и его болезненными переживаниями, галлюцинаторными, судя по всему, есть прямая связь», — пояснил Владимир Файнзильберг.

По словам врача, сама формулировка экспертов Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского говорит о том, что молодой казанец был в болезненном состоянии в момент преступления и не отдавал себе отчет в том, что он делает.

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шизофрения психотерапевт казанский стрелок
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