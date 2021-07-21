Военную базу США в Германии заменят стильным жилым кварталом

Мангейм, 21 июля. Бывшая военная база США в немецком городе Мангейме будет заменена жилым кварталом Traumhaus Funari с разноцветными домами. Об этом сообщают СМИ.

Реализацию проекта на территории американской военной базы Benjamin Franklin Village, открытой еще в 1947 году и просуществовавшей до 2012 года, будет осуществлять нидерландское архитектурное бюро MVRDV. Как сообщает издание ArchDaily, площадь в 27 тысяч кв. метров будет застроена домами на десять тысяч человек. Старые казармы заменят уютные и стильные таунхаусы.

Будущие жители смогут выбрать дом из четырех типов жилья, включая строения на сваях и на одной «ноге», что позволяет использовать пространство под домом. Кроме того, застройщики предлагают несколько вариантов обшивки и цветовых гамм для оформления фасадов, а также планировок для сада и игровых детских площадок с эко-пространствами. В новом районе MVRDV обещают много зелени, а автомобильную стоянку спрячут под землю, чтобы сделать все дороги пешеходными. Отмечается, что первая очередь из 124 домов будет готова уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель показала жесткую позицию Германии по «Северному потоку — 2» в ходе встречи с президентом США Джо Байденом. СМИ назвали ее поездку «прощальным визитом» в США перед уходом с должности канцлера ФРГ.