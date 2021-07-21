Американский чиновник высокого ранга впервые за много лет приедет с рабочим визитом в Китай

Вашингтон, 21 июля. Заместитель американского государственного секретаря Венди Шерман на следующей неделе посетит Китай для встречи с официальными лицами страны, сообщил Госдеп США.

Уточняется, что она поднимет ряд вопросов, которые вызывают озабоченность Вашингтона, перед министром иностранных дел КНР Ван И и другими официальными лицами в северо-восточном портовом городе Тяньцзинь, пишет телеканал CNBC.

По информации ведомства, переговоры Шерман с китайскими чиновниками являются частью продолжающихся усилий американской стороны по проведению откровенных обменов с официальными лицами КНР «для продвижения интересов и ценностей США и ответственного управления отношениями».

Кроме того, дипломат станет первым за много лет американским чиновником высокого ранга, который прибудет в Китай с рабочим визитом.

Ранее советник главы Госдепа США Дерек Шолле заявил, что повестка визита лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтон будет «очень амбмциозной». По его словам, встреча, намеченная на 30 августа, является лишь «одним моментом».