Названы продукты, замедляющие процесс старения организма

Москва, 21 июля. Польза некоторых продуктов для организма очевидна. Ряд из них помогает в борьбе со старением, передает издание EatThisNotThat.

Процесс старения можно замедлить, если включить в рацион авокадо, которое богато жирами и клетчаткой, а также рядом необходимых организму витаминов. Для кожи полезны некоторые виды рыбы, которые богаты содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того, жирная рыба снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Благотворное влияние на кожу также оказывают черника, клубника, малина и ежевика. Эти ягоды улучшают ее эластичность. Олеиновая кислота, которой богато оливковое масло, предотвращает старение кожи. Кроме этих продуктов на стареющий организм также оказывает положительное влияние листовая зелень и орехи.

Ранее сообщалось, что отказ от жиров способствует старению. По словам ученых, важно следить за рационом питания для сохранения хорошего самочувствия.