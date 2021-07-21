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Названы продукты, замедляющие процесс старения организма

  /   Обновлено: 21 июля 2021 21:00
Общество
Названы продукты, замедляющие процесс старения организма
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 21 июля. Польза некоторых продуктов для организма очевидна. Ряд из них помогает в борьбе со старением, передает издание EatThisNotThat.

Процесс старения можно замедлить, если включить в рацион авокадо, которое богато жирами и клетчаткой, а также рядом необходимых организму витаминов. Для кожи полезны некоторые виды рыбы, которые богаты содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того, жирная рыба снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Благотворное влияние на кожу также оказывают черника, клубника, малина и ежевика. Эти ягоды улучшают ее эластичность. Олеиновая кислота, которой богато оливковое масло, предотвращает старение кожи. Кроме этих продуктов на стареющий организм также оказывает положительное влияние листовая зелень и орехи.

Ранее сообщалось, что отказ от жиров способствует старению. По словам ученых, важно следить за рационом питания для сохранения хорошего самочувствия.

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