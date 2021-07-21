Названы российские города с максимально подорожавшими новостройками

Москва, 21 июля. Стоимость новостроек в некоторых городах России значительно выросла на фоне действия программы льготной ипотеки, согласно данным портала «Мир квартир».

Наибольшее повышение показателей зафиксировано в Сочи и Севастополе. Там стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 57,4% и 56,6% соответственно.

Ценник вырос также в Омске, где новостройки подорожали на 54,3%. В Саратове показатель стал выше на 53,1%. Среднее увеличение стоимости квадратного метра в «первичке» в 70 крупнейших российских городах составило 32,9% за период с начала апреля прошлого года по конец июня 2021 года, подсчитали аналитики.

Тенденция обусловлена рядом факторов. Среди них — закрытие границ из-за пандемии коронавируса, действие эффекта низкой базы, а также программа льготной ипотеки.

О том, какая ситуация сейчас складывается на рынке аренды жилья, рассказали специалисты сервиса по продаже и аренде недвижимости ЦИАН.