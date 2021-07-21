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Расчеты комплексов «Ярс» пройдут по маршрутам боевого патрулирования под Иваново
Армия
Расчеты комплексов «Ярс» пройдут по маршрутам боевого патрулирования под Иваново
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Иваново, 21 июля. Специалисты ракетной дивизии РВСН приступили к военным учениям, в ходе которых будут отработаны задачи совершенствования маршей до 100 километров, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе маневров расчеты ракетных комплексов «Ярс» пройдут по маршрутам боевого патрулирования и отработают рассредоточение техники со сменой полевых позиций, а также операции маскировки и боевого охранения.

Тренировки состоятся в Ивановской области. К учениям привлечено свыше 100 комплексов «Ярс» и около 1000 военнослужащих. Основными целями для дивизии являются задачи поиска, блокировки и ликвидации условных диверсионно-разведывательных группировок.

Ранее сообщалось, что Россия и Алжир проведут совместные военные учения. Маневры военнослужащих состоятся в октябре на полигоне Тарское в Северной Осетии.

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ракеты военные учения ярс
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