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Распространение нового штамма коронавируса может сказаться на цене нефти
Экономика
Распространение нового штамма коронавируса может сказаться на цене нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 21 июля. Цены на нефть показывают небольшой рост, однако на рынках сохраняется напряженность в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса.

В среду, 21 июля, стоимость нефти выросла примерно на 1,3%, все также находясь вблизи двухмесячных минимумов. Кроме того, опубликованы данные от Американского института нефти, которые показывают увеличение запасов нефти в США. Этот факт явился дополнительным препятствием для восстановления котировок на черное золото, пишет «Финам.ру».

Между тем на рынках сохраняется напряжение, связанное с опасением, что распространение нового штамма коронавируса может негативно сказаться на спросе на энергоноситель. Участники рынка боятся, что новая волна заболеваемости повлечет за собой ограничительные меры, негативно повлияв на мобильность населения.

Экономика США начала восстанавливаться после пандемии коронавируса, однако в июне был зафиксирован рост потребительских цен на 5,4%.

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