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Госдеп рассказал, чего ожидает от визита Зеленского в США
Политика
Госдеп рассказал, чего ожидает от визита Зеленского в США
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 21 июля. Повестка визита президента Украины Владимира Зеленского в США будет «очень амбмциозной», заявил советник главы Госдепа Дерек Шолле.

Как отметил представитель ведомства, встреча, намеченная на 30 августа, является лишь «одним моментом».

«Мы хотим потратить следующие несколько лет, чтобы сделать наши отношения еще более крепкими, чтобы через четыре года, через восемь лет мы могли оглянуться и сказать: сейчас украино-американские отношения в наилучшем состоянии, чем когда-либо», — заявил Шолле.

Ранее Белый дом анонсировал визит Зеленского в Вашингтон 30 августа. С кем именно проведет встречи украинский лидер в американской столице, пока не сообщается.

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