Депутаты ГД поддержали инициативу профсоюзов по регулярной индексации зарплат

Москва, 21 июля. Парламентарии выступили за то, чтобы обязать работодателей ежегодно поднимать размер заработной платы вслед за инфляцией.

Исходное предложение внесла профсоюзная сторона, выступающая в рамках Российской трехсторонней комиссии, призванной регулировать социальные и трудовые отношения.

Инициатива нашла отклик у председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Он поддержал это и ряд других предложений от профсоюзов и признал, что существующее законодательство нуждается в доработке, пишет РИА Новости.

Политик заявил, что заработная плата должна индексироваться на коэффициент, соответствующий официальной оценке инфляции. По его мнению, оценка часто бывает занижена, однако это необходимый минимум.