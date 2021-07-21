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Депутаты ГД поддержали инициативу профсоюзов по регулярной индексации зарплат
Экономика
Депутаты ГД поддержали инициативу профсоюзов по регулярной индексации зарплат
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 21 июля. Парламентарии выступили за то, чтобы обязать работодателей ежегодно поднимать размер заработной платы вслед за инфляцией.

Исходное предложение внесла профсоюзная сторона, выступающая в рамках Российской трехсторонней комиссии, призванной регулировать социальные и трудовые отношения.

Инициатива нашла отклик у председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Он поддержал это и ряд других предложений от профсоюзов и признал, что существующее законодательство нуждается в доработке, пишет РИА Новости.

Политик заявил, что заработная плата должна индексироваться на коэффициент, соответствующий официальной оценке инфляции. По его мнению, оценка часто бывает занижена, однако это необходимый минимум.

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Все новости / Экономика / Депутаты ГД поддержали инициативу профсоюзов по регулярной индексации зарплат
госдума зарплаты профсоюзы индексация зарплат оплата труда
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