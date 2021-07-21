Россиянам объяснили, как проводится вакцинация от COVID-19 для аллергиков

, 21 июля. Вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо проходить только при отсутствии противопоказаний. К ним, в частности, относится и обострение аллергии.

Прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции во время аллергических реакций противопоказано. Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он ответил на наиболее популярные вопросы о вакцинации пациентов с аллергиями.

По словам медицинского специалиста, вакцинация возможна после снятия симптомов аллергии и прохождения курса лечения антигистаминными препаратами. Он также отметил, что при наличии высокого показателя иммуноглобулина Е прохождение процедуры возможно, однако в течение 40 минут после вакцинации рекомендуется находиться рядом с прививочным пунктом. Это необходимо для своевременного оказания помощи в случае возникновения негативных реакций.

Тимаков обратил внимание пациентов на необходимость в предварительной консультации с врачом при наличии случаев возникновения отеков Квинке в анамнезе. При этом он предостерег таких граждан от прохождения вакцинации в мобильных пунктах.

Вакцинация от коронавирусной инфекции позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, полный цикл вакцинации в Петербурге прошли более 800 тысяч человек.