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Россиянам объяснили, как проводится вакцинация от COVID-19 для аллергиков

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:50
Общество
Россиянам объяснили, как проводится вакцинация от COVID-19 для аллергиков
Федеральное агентство новостей  /  Анна Агибалова

, 21 июля. Вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо проходить только при отсутствии противопоказаний. К ним, в частности, относится и обострение аллергии.

Прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции во время аллергических реакций противопоказано. Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он ответил на наиболее популярные вопросы о вакцинации пациентов с аллергиями.

По словам медицинского специалиста, вакцинация возможна после снятия симптомов аллергии и прохождения курса лечения антигистаминными препаратами. Он также отметил, что при наличии высокого показателя иммуноглобулина Е прохождение процедуры возможно, однако в течение 40 минут после вакцинации рекомендуется находиться рядом с прививочным пунктом. Это необходимо для своевременного оказания помощи в случае возникновения негативных реакций.

Тимаков обратил внимание пациентов на необходимость в предварительной консультации с врачом при наличии случаев возникновения отеков Квинке в анамнезе. При этом он предостерег таких граждан от прохождения вакцинации в мобильных пунктах.

Вакцинация от коронавирусной инфекции позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, полный цикл вакцинации в Петербурге прошли более 800 тысяч человек.

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здоровье аллергия вакцинация рекомендации коронавирус
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