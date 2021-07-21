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Губерниева расстроил положительный тест на COVID-19 пловца Бородина накануне ОИ-2020
Спорт
Губерниева расстроил положительный тест на COVID-19 пловца Бородина накануне ОИ-2020
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

За два дня до открытия летних Олимпийских игр в Токио главная надежда российского плавания — пловец Илья Бородин — сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего его отстранили от участия в Играх.

Бородин, несмотря на свой молодой возраст, считался одним из претендентов на олимпийские медали в Токио на дистанциях 200 и 400 метров комплексом. Спортсмены на протяжении последних нескольких недель проходили учебно-тренировочные сборы во Владивостоке. Илья сдал два теста на COVID-19, оба оказались положительными.

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко признался, что молодой человек очень дисциплинированный: «Строго соблюдал все меры предосторожности, но, к сожалению, это все-таки случилось». В итоге Бородин не смог вылететь в Японию, сейчас спортсмен проведет 14 дней во Владивостоке на самоизоляции, после чего отправится в Москву для подготовки к следующему сезону.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который сейчас находится в олимпийском Токио, в своем Telegram-канале признался, что очень раздосадован из-за того, что талантливый пловец не сможет помочь национальной команде в борьбе за медали Олимпиады.

«Из-за пловца Ильи Бородина я очень расстроен — в кои-то веки у нас появился комплексист. Он должен был в свои 18 лет на Олимпийских играх закрывать две дистанции: 200 и 400 метров комплексом. Он недавно выиграл чемпионат Европы. У нас сто лет не было классного комплексиста, и вот такая случилась напасть. Бородину — здоровья, а остальным спортсменам — беречь друг друга. Самое главное сейчас здоровье. Всем вам — здоровья, удачи и терпения», — написал он.

Губерниева расстроил положительный тест на COVID-19 пловца Бородина накануне ОИ-2020
ПолитЭксперт  / Аврора Зорина

Подписчики Губерниева выразили мнение, что токийские Игры не нужно было проводить в эпидемию коронавируса.

«Нужно было отменять этот цирк. Сейчас начнется в других сборных командах… Да и без зрителей, даже по телевидению нет желания смотреть», — поделился эмоциями один из болельщиков.

«Ничего страшного, он еще сырой. На Олимпийских играх в Париже ему будет 21 год. Там возьмет два золота. Олимпиада неполноценная, которую, если честно, даже смотреть не хочется», — отметил другой.

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Все соревнования в рамках ОИ-2020 пройдут без зрителей. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР.

Ранее от участия в Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус отстранили тхэквондистку из Чили.Фернанда Агирре получила два положительных результата ПЦР-тестов. Агирре была помещена на 10-дневный карантин.

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олимпийские игры губерниев плавание коронавирус токио-2020
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