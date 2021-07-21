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В концерне «Калашников» раскрыли ноу-хау новейшей экипировки спецназа

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:50
Армия
В концерне «Калашников» раскрыли ноу-хау новейшей экипировки спецназа
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 июля. Модульная разгрузочная система от концерна «Калашников» представляет собой совершенно новый уровень экипировки спецподразделений, заявил представитель компании Владимир Онокой.

В интервью RT он раскрыл ноу-хау бронезащиты спецназа, которую разрабатывают в России. По его словам, система позволяет наиболее эргономично распределить массу брони и боекомплекта. При этом не нарушаются принципы эшелонирования снаряжения.

«Наша модульная разгрузочная система — это новый уровень развития экипировки для многопрофильных спецподразделений. МРС позволяет наиболее эргономично распределить массу бронезащиты и боекомплекта, в том числе за счет применения системы распределения веса», — рассказал Онокой.

Он отметил, что модули МРС сохраняют свое положение, несмотря на активность, надежно защищая сложные для оказания первой медицинской помощи участки тела. Более того, военный сможет самостоятельно установить дополнительные модули, даже не снимая бронежилет.

Онокой отметил, что разработка концерна уже заинтересовала как российских, так и иностранных военных. Преимущество «Калашникова» заключается в акцентировании внимания на практических потребностях бойцов, о чем редко задумываются западные производители.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» запустит серийное производство пистолета Лебедева для Минобороны и Министерства внутренних дел РФ.

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россия спецназ калашников онокой
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