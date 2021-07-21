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Не катастрофа: инфекционист высказался о возможной отмене Олимпиады-2020

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:49
Общество
Не катастрофа: инфекционист высказался о возможной отмене Олимпиады-2020
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Москва, 21 июля. Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков прокомментировал возможную отмену летних Олимпийских игр в Токио. Инфекционист отметил, что намного страшнее новая волна пандемии.

Новый выпуск общественно-политической программы «Время покажет» был посвящен распространению коронавируса и влиянию пандемии на предстоящую Олимпиаду-2020. Гости студии отметили, что зрители и российские спортсмены уже отчасти готовы к вероятной отмене соревнований.

Ведущий программы, руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко привел слова главы Олимпийского комитета о возможной отмене Игр. Он считает, что такое решение может быть страшным. Однако Тимаков с ним не согласился.

«То, что Игры не пройдут — в принципе, не катастрофа. Зрителей нет, спортсмены и так уже угнетены, к сожалению, состоянием, которое там есть. Новый штамм не успеет развиться однозначно. На игры он не повлияет, а вот на нашу дальнейшую жизнь повлиять может», — высказался инфекционист.

Медицинский эксперт заверил, что гораздо страшнее отмены Олимпиады новая волна коронавируса, которая может продлиться до декабря. Он подчеркнул, что новый штамм мутирует в организме людей, у которых нет антител. Спасти от последующих волн и новых штаммов может лишь массовая вакцинация.

О том, что организаторы летних Олимпийских игр не исключают возможной отмены мероприятий из-за пандемии коронавируса, стало известно недавно. Глава оргкомитета в Токио Тосиро Муто сообщил, что на основе эпидемиологической обстановки вновь будут созваны пятисторонние переговоры.

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