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На Украине представят собранный из американских комплектующих вертолет «Ирокез»
Армия
На Украине представят собранный из американских комплектующих вертолет «Ирокез»
flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine

Одесса, 21 июля. Одесский авиаремонтный завод анонсировал гражданскую версию американского вертолета «Ирокез», собранную на Украине. Комплектующие для сборки привезены из США.

Сообщается, что презентация собранной машины SW-205, являющейся гражданской версией «Ирокеза», состоится в Одессе 16 августа. На данный момент украинское предприятие выполняет крупноузловую сборку машин, при этом все необходимые блоки и узлы для вертолета поставляет американская компания Southwest Florida Aviation. Отмечается, что США отправляют на авиаремонтный завод даже крепежный элемент.

После завершения сборки и презентации вертолета на Украине начнется процесс сертификации воздушного судна. Данный вопрос до сих пор находится в нерешенном состоянии, при том, что контракт по сборке был подписан уже давно.

В настоящий момент нельзя точно сказать, как проект будет развиваться после получения необходимых сертификатов. До сих пор ни одно из украинских силовых ведомств не проявило особой заинтересованности в приобретении вертолета.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области Украины. В результате катастрофы погибли два человека.

Ранее телеканал «Царьград» передавал, что американский эмиссар в Киеве отверг «нормандский формат».

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