Одесса, 21 июля. Одесский авиаремонтный завод анонсировал гражданскую версию американского вертолета «Ирокез», собранную на Украине. Комплектующие для сборки привезены из США.

Сообщается, что презентация собранной машины SW-205, являющейся гражданской версией «Ирокеза», состоится в Одессе 16 августа. На данный момент украинское предприятие выполняет крупноузловую сборку машин, при этом все необходимые блоки и узлы для вертолета поставляет американская компания Southwest Florida Aviation. Отмечается, что США отправляют на авиаремонтный завод даже крепежный элемент.

После завершения сборки и презентации вертолета на Украине начнется процесс сертификации воздушного судна. Данный вопрос до сих пор находится в нерешенном состоянии, при том, что контракт по сборке был подписан уже давно.

В настоящий момент нельзя точно сказать, как проект будет развиваться после получения необходимых сертификатов. До сих пор ни одно из украинских силовых ведомств не проявило особой заинтересованности в приобретении вертолета.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области Украины. В результате катастрофы погибли два человека.

Ранее телеканал «Царьград» передавал, что американский эмиссар в Киеве отверг «нормандский формат».