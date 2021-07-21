Никола Влашич может стать одноклубником Александра Головина

Москва, 21 июля. Полузащитник столичного ЦСКА Никола Влашич может перейти во французский «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин.

Итальянский журналист Руди Галетти в Twitter-аккаунте сообщил об интересе «Монако» к хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу. По его информации, французский клуб готов заплатить 30 миллионов евро за переход игрока. В трансфере Влашича лично заинтересован главный тренер «Монако» Нико Ковач.

Хорватский игрок выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей Российской премьер-лиги, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. По окончании сезона клуб покинул хорватский тренер Ивица Олич.

Ранее полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон перешел из «Краснодара» в бельгийский «Андерлехт». Он подписал контракт до 2025 года.