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Никола Влашич может стать одноклубником Александра Головина

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:52
Спорт
Никола Влашич может стать одноклубником Александра Головина
Global Look Press  /  Sanjin Strukic/XinHua

Москва, 21 июля. Полузащитник столичного ЦСКА Никола Влашич может перейти во французский «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин.

Итальянский журналист Руди Галетти в Twitter-аккаунте сообщил об интересе «Монако» к хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу. По его информации, французский клуб готов заплатить 30 миллионов евро за переход игрока. В трансфере Влашича лично заинтересован главный тренер «Монако» Нико Ковач.

Хорватский игрок выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей Российской премьер-лиги, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. По окончании сезона клуб покинул хорватский тренер Ивица Олич.

Ранее полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон перешел из «Краснодара» в бельгийский «Андерлехт». Он подписал контракт до 2025 года.

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