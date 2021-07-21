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Нехватка микросхем может вызвать рост цен на смартфоны
Экономика
Нехватка микросхем может вызвать рост цен на смартфоны
unsplash.com  /  NordWood Themes

Вашингтон, 21 июля. Один из крупнейших производителей телефонов Google ограничил объем выпуска из-за проблем с поставками микросхем.

Продажи смартфона Pixel 5a будут ограничены лишь территорией Японии и Соединенных Штатов Америки. Другие корпорации могут столкнуться с аналогичной проблемой, что означает риск повышения цен на устройства в глобальном масштабе. Об этом пишет «ФедералПресс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно данным американского источника, цены на комплектующие для смартфонов продолжают расти уже четвертый месяц подряд. Крупные производители из Китая, в том числе Xiaomi, уже начали откладывать выход новых моделей и повышать стоимость старых.

Мировой рынок микросхем переживает кризис из-за проблем у основных поставщиков и нарушении логистических цепочек. Японские ученые ранее предложили новую технологию для создания микросхем.

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смартфоны микросхемы google pixel
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