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Нигерийский регулятор требует от СМИ замалчивать нападения боевиков
Весь мир
Нигерийский регулятор требует от СМИ замалчивать нападения боевиков
Global Look Press  /  © Emma Houston / XinHua

Абуджа, 21 июля. Национальная вещательная комиссия Нигерии (NBC) рекомендует местным телеканалам сократить репортажи о небезопасной обстановке в стране. Общественные организации государства выступили с осуждением попытки властей ограничить свободу слова.

СМИ просят скрывать подробности инцидентов и количество жертв. Также им предписывается проводить консультации со спикерами ток-шоу и приглашенными экспертами, чтобы они не вызывали возмущения жителей провокационной риторикой.

Гражданская общественная платформа Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) уже потребовала от президента Нигерии Мухаммаду Бухари обязать NBC отозвать скандальные рекомендации.

В администрации главы государства от комментариев отказались, однако, очевидно, что инициатива NBC родилась не на пустом месте.

Нигерийский регулятор требует от СМИ замалчивать нападения боевиков
Global Look Press  / © / Xinhua

В последние месяцы Нигерия сталкивается с небывалым снижением уровня безопасности. К действиям исламистов, активизировавшихся на северо-востоке страны, добавились многочисленные похищения школьников с целью выкупа. Такие инциденты фиксируются во всех штатах.

Кроме того, на юго-востоке республики набирает силу сепаратистское движение Биафры. Боевики группировки «Коренное население Биафры» (IPOB) нападают на полицейские участки и терроризируют мирных граждан.

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африка нигерия
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