ЦБ рекомендовал банкам оповещать вкладчиков об истечении срока депозита

Москва, 21 июля. Опубликовано информационное письмо Банка России, в котором регулятор рекомендует кредитным учреждениям оповещать своих вкладчиков об истечении срока депозита.

Такой совет Центробанк был вынужден дать финансовым организациям в связи с участившимися жалобами граждан, которых не уведомили об окончании срока договора. В результате действие их вкладов автоматически пролонгировали, причем снизив процентную ставку; в иных же случаях средства вообще были переведены на вклад до востребования, где проценты не начисляются.

По рекомендации регулятора, известить клиентов банкам необходимо не ранее 14 дней и не позднее чем за три дня до даты, указанной в договоре. Кроме того, ЦБ посоветовал учреждениям уведомить вкладчиков, как лучше распорядиться депозитом.

Банк России ранее рассказал о мерах, которые нужно предпринять физлицам, если их средства были похищены мошенниками. Для этого следует обратиться не только в кредитную организацию, но и в полицию.