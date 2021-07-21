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Более 12,5 млн долларов пожертвовано на устранение последствий наводнения в Омане
Весь мир
Более 12,5 млн долларов пожертвовано на устранение последствий наводнения в Омане
flickr.com  /  Public.Resource.Org / CC BY 2.0

Маскат, 21 июля. Государственные и частные компании Омана пожертвовали более 5 миллионов риалов (12,5 миллиона долларов США) на восстановительные работы, в то время как спасатели продолжают поисково-спасательные работы после серьезного наводнения, обрушившегося на страну.

В частности, компания Oman LNG, которая работает в Суре — городе в восточном регионе Омана, больше всего пострадавшем от катаклизма — сделала пожертвование в размере 500 тысяч риалов (около 130 тысяч долларов).

«Скоро мы начнем инспектировать дома, пострадавшие в Суре, и запустим ремонтные работы, как только прекратятся дожди. Это часть нашей корпоративной социальной ответственности — помогать обществу, в котором мы работаем», — сказал представитель компании изданию The National.

Департамент гражданской обороны и скорой помощи Омана не опубликовал данные о том, сколько людей пострадало от наводнений. Однако чиновники подсчитали, что сотням домов был нанесен ущерб.

«Я бы сказал, что пострадали около 2000 человек, и примерно 400 домов были повреждены по всей стране. Половина случаев приходится на города восточного региона Омана, где наводнения бушевали сильнее всего», — сообщил один чиновник The National на условиях анонимности.

Спасатели-добровольцы говорят, что они работают круглосуточно в Суре и близлежащих городах.

«В некоторых районах восточного региона все похоже на зону военных действий под водой», — сказал 31-летний Кассим Аль Фарси, житель Сура.

Мужчина также добавил, что были созданы приюты для тех, кто остался без крова в результате наводнения.

Однако худшее, возможно, еще не закончилось. Согласно прогнозам погоды, в ближайшие дни ожидается еще больше дождей.

«Дожди будут продолжаться, особенно в городах Эш-Шаркия, в мухафазах Ад-Дахилия и Батина, а также в Салале. Мы предупреждаем людей, чтобы они оставались начеку и звонили по номерам экстренных служб, если пострадают», — сообщило главное управление метеорологии.

Телевидение Омана объявило, что правительство сформировало комитет для оценки ущерба в районах, пострадавших от непогоды. Однако подробная информация о конкретных мерах не сообщалась. 

Эксперты по окружающей среде утверждают, что наводнения, вызванные штормами, не редкость в Омане, особенно в районах, где правительство не владеет землей.

«Такие бедствия, которые мы видим сейчас, случаются каждые пять лет в низменных районах страны» — сказал оманский эколог Хамис Аль-Хареми. — «Территории, которые не пострадали от наводнений, имеют лучшие дренажные системы: именно там правительство сейчас распределяет землю для граждан».

Ливневые дожди в восточной части Аравийского полуострова привели к многодневным наводнениям и селям. В Омане и соседних с ним территориях Саудовской Аравии из-за мощных потоков воды были разрушены сотни зданий, прекратили работу линии электропередач, также был причинен значительный ущерб дорожной инфраструктуре и посевам.

Аномальная погода наблюдается на востоке полуострова с 15 июля и продолжается на фоне мусульманского праздника Курбан-байрам.

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