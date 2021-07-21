Более 12,5 млн долларов пожертвовано на устранение последствий наводнения в Омане

Маскат, 21 июля. Государственные и частные компании Омана пожертвовали более 5 миллионов риалов (12,5 миллиона долларов США) на восстановительные работы, в то время как спасатели продолжают поисково-спасательные работы после серьезного наводнения, обрушившегося на страну.

В частности, компания Oman LNG, которая работает в Суре — городе в восточном регионе Омана, больше всего пострадавшем от катаклизма — сделала пожертвование в размере 500 тысяч риалов (около 130 тысяч долларов).

«Скоро мы начнем инспектировать дома, пострадавшие в Суре, и запустим ремонтные работы, как только прекратятся дожди. Это часть нашей корпоративной социальной ответственности — помогать обществу, в котором мы работаем», — сказал представитель компании изданию The National.

‘A war zone under water’: Oman flood rescues continue as $12.5m is raised for victims https://t.co/0uWPV13vOb @TheNationalNewsより — bonakuragxo (@bonakuragxo) July 21, 2021

Департамент гражданской обороны и скорой помощи Омана не опубликовал данные о том, сколько людей пострадало от наводнений. Однако чиновники подсчитали, что сотням домов был нанесен ущерб.

«Я бы сказал, что пострадали около 2000 человек, и примерно 400 домов были повреждены по всей стране. Половина случаев приходится на города восточного региона Омана, где наводнения бушевали сильнее всего», — сообщил один чиновник The National на условиях анонимности.

Спасатели-добровольцы говорят, что они работают круглосуточно в Суре и близлежащих городах.

«В некоторых районах восточного региона все похоже на зону военных действий под водой», — сказал 31-летний Кассим Аль Фарси, житель Сура.

Мужчина также добавил, что были созданы приюты для тех, кто остался без крова в результате наводнения.

تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها بمحافظة #جنوب_الشرقية ، للبحث عن الشخصين الآخرين بولاية #صور. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/zOFn4qACNP — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) July 19, 2021

Однако худшее, возможно, еще не закончилось. Согласно прогнозам погоды, в ближайшие дни ожидается еще больше дождей.

«Дожди будут продолжаться, особенно в городах Эш-Шаркия, в мухафазах Ад-Дахилия и Батина, а также в Салале. Мы предупреждаем людей, чтобы они оставались начеку и звонили по номерам экстренных служб, если пострадают», — сообщило главное управление метеорологии.

Телевидение Омана объявило, что правительство сформировало комитет для оценки ущерба в районах, пострадавших от непогоды. Однако подробная информация о конкретных мерах не сообщалась.

Эксперты по окружающей среде утверждают, что наводнения, вызванные штормами, не редкость в Омане, особенно в районах, где правительство не владеет землей.

«Такие бедствия, которые мы видим сейчас, случаются каждые пять лет в низменных районах страны» — сказал оманский эколог Хамис Аль-Хареми. — «Территории, которые не пострадали от наводнений, имеют лучшие дренажные системы: именно там правительство сейчас распределяет землю для граждан».

At least 4 people have died, 3 are missing and dozens rescued after #floods across #Oman following days of heavy rain. Port city of Sur recorded 200mm in 48 hrs.https://t.co/YKh1xZ9WGE

???? ROP and CDAA pic.twitter.com/9uIK7Wivmn — FloodList (@Flood_List) July 18, 2021

Ливневые дожди в восточной части Аравийского полуострова привели к многодневным наводнениям и селям. В Омане и соседних с ним территориях Саудовской Аравии из-за мощных потоков воды были разрушены сотни зданий, прекратили работу линии электропередач, также был причинен значительный ущерб дорожной инфраструктуре и посевам.

Аномальная погода наблюдается на востоке полуострова с 15 июля и продолжается на фоне мусульманского праздника Курбан-байрам.