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Саратовец погиб от удара током при работе с болгаркой
Происшествия
Саратовец погиб от удара током при работе с болгаркой
arhcity.ru  /  Пресс-служба администрации Архангельска

Балашов, 21 июля. Житель Саратова погиб от удара тока во время домашней работы по хозяйству. В бессознательном состоянии его обнаружили родственники.

В Красноармейском поселке Романовского района тело 47-летнего мужчины было обнаружено на территории его дома. Родственники пытались доставить его в больницу для оказания медпомощи, но они заметили, что он перестал подавать признаки жизни.

Региональный СК по городу Балашов СУ СК РФ по Саратовской области проводит доследственную проверку по данному факту. Специалисты после осмотра тела погибшего зафиксировали на коже следы термического воздействия. Это может говорить о возможном поражении кожных покровов из-за удара электрическим током. Для выяснения точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выяснилось, что мужчина выполнял во дворе дома работу по хозяйству. Он использовал болгарку, подключенную к удлинителю, лежавшему на земле. Некоторое время до инцидента прошелся дождь. Вероятно, саратовец при работе с инструментом коснулся металлической поверхности, оказавшейся под напряжением.

На данный момент ведутся комплексы мероприятий для выяснения всех обстоятельств. По итоговым результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Ранее житель Татарстана погиб в бассейне от удара током. Его супруга также получила разряд и находится в реанимации.

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саратов смерть ток
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