Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 22:07
22:01
Спорт
Большинство россиян не интересуются летней Олимпиадой в Токио
22:00
Общество
Эксперт заявил, что развлечения Безоса на орбите не повредят имиджу Юрия Гагарина
21:53
Общество
Назван наиболее притягательный для мужчин знак зодиака
21:47
Происшествия
Начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали на два месяца
21:45
Происшествия
Двое заключенных захватили заложников и требуют вертолет в Швеции
21:41
Весь мир
Граждане Алжира массово подают документы на смену фамилии
21:36
Весь мир
Африканский банк развития призвал частные компании инвестировать в зеленую энергетику
21:30
Общество
Диетолог Лили Сауттер раскрыла пользу яблок и груш для похудения
21:30
Весь мир
Народный фронт освобождения Тыграя заблокировал гуманитарный конвой на севере Эфиопии
21:29
Политика
Путин и Меркель удовлетворены газопроводом «Северный поток — 2»
Все новости

Сергей Фургал может стать фигурантом еще одного уголовного дела

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:44
Происшествия
Сергей Фургал может стать фигурантом еще одного уголовного дела
Пресс-служба Басманного суда Москвы

Москва, 21 июля. Следствие заявило о расследовании еще одного уголовного дела, возбужденного против бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бывшего чиновника могут обвинить в организации преступного сообщества.

«В отношении Сергея Фургала следователями расследуется дело, в рамках которого экс-губернатору могут предъявить новые обвинения: в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, ст. 289 и ст. 159 УК РФ)», — заявил собеседник ТАСС.

Кроме того, фигурантами нового дела являются около десяти человек, в число которых входят чиновники и бизнесмены.

Напомним, Сергей Фургал проходит обвиняемым по делу об организации убийств нескольких предпринимателей.

Ранее столичный Следственный комитет обратился в Мосгорсуд с требованием продлить арест экс-губернатору Хабаровского края еще на три месяца.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сергей Фургал может стать фигурантом еще одного уголовного дела
уголовное дело хабаровский край сергей фургал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru