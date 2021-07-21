Сергей Фургал может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Москва, 21 июля. Следствие заявило о расследовании еще одного уголовного дела, возбужденного против бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бывшего чиновника могут обвинить в организации преступного сообщества.

«В отношении Сергея Фургала следователями расследуется дело, в рамках которого экс-губернатору могут предъявить новые обвинения: в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, ст. 289 и ст. 159 УК РФ)», — заявил собеседник ТАСС.

Кроме того, фигурантами нового дела являются около десяти человек, в число которых входят чиновники и бизнесмены.

Напомним, Сергей Фургал проходит обвиняемым по делу об организации убийств нескольких предпринимателей.

Ранее столичный Следственный комитет обратился в Мосгорсуд с требованием продлить арест экс-губернатору Хабаровского края еще на три месяца.