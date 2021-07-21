Спортсмены пожаловались на двойные стандарты во время соревнований

Санкт-Петербург, 21 июля. Спортивный деятель Антон Соловьев и трехкратная чемпионка мира Любовь Егорова рассказали о неравной конкуренции на Олимпиаде и объяснили, почему ее допускают на соревнованиях.

Медиацентр «Патриот» пригласил экспертов для обсуждения темы «Олимпиада в Токио: новости, скандалы и прогнозы». Спикерами конференции выступили трехкратная чемпионка мира по лыжному спорту Любовь Егорова и общественный деятель Антон Соловьев.

Одной из наиболее острых тем брифинга стал вопрос неравной конкуренции на фоне допингового скандала вокруг российских легкоатлетов, который стал показательным на мировой спортивной арене. Соловьев объяснил причины возникновения двойных стандартов на Играх.

«Борьба идет за тысячные секунды, и вопросы с допингом, гендерной принадлежностью — это вопрос результата. И когда человеческие ресурсы в XXI веке подошли к тому, что идет борьба за тысячные секунды, прорабатываются любые варианты, чтобы показать результаты. Поэтому продавливаются двойные стандарты, политические решения», — сказал общественный деятель.

Егорова вспомнила, что прежде организаторы Олимпиад далеко не сразу решались отстранять спортсменок, которые использовали допинг. Она пожаловалась, что участницы Игр совершенно справедливо испытывали обиду, так как не могли соревноваться по силе с конкурентками, в чьих организмах доминировали мужские гормоны.

Спикеры также прокомментировали политизированность Олимпиад. Эксперты объяснили, почему Игры регулярно сопровождаются интригами.