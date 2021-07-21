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Капелло отреагировал на сообщения о желании второй раз возглавить сборную России

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:49
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Спорт
Капелло отреагировал на сообщения о желании второй раз возглавить сборную России
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look

Москва, 21 июля. Экс-тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на новость о желании вновь возглавить национальную команду.

Итальянский тренер Фабио Капелло опроверг ранее появившуюся в некоторых СМИ информацию о возвращении в российскую футбольную сборную. Об этом он рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс».

«Нет-нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России. Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо!» — отметил итальянский специалист.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. После расторжения контракта с РФС он получил отступные в размере около 930 миллионов рублей. В 2018 году итальянский специалист приостановил тренерскую карьеру.

Ранее Александр Тарханов высказался в пользу назначения Курбана Бердыева главным тренером российской сборной. Экс-наставник «Рубина» является одним из претендентов на вакантный пост.

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Капелло футбол тренер сборная россии
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