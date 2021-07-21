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Задержанный глава ставропольского ГИБДД рассказал об отношении к дизайну в замке

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:40
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Происшествия
Задержанный глава ставропольского ГИБДД рассказал об отношении к дизайну в замке
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Ставрополь, 21 июля. Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов заявил, что последние пять лет жил в особняке, который принадлежит гражданской жене.

При этом полицейский подчеркнул, что он не имеет отношения к дизайн-проекту дома. Также мужчина добавил, что готов сотрудничать со следствием.

О задержании Сафонова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также задержаны подчиненные главы Госавтоинспекции. Всех подозревают в организации преступного сообщества. Сафонова уже привезли в суд в Ессентуках. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Кроме того, Хинштейн опубликовал несколько фотографий из коттеджа Сафонова. На них видно, что дом отделан золотом, на потолках есть лепнины и фрески. Позолоченная отделка наличествует везде, даже в уборной, где стоят унитаз и биде.

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ГИБДД ставрополье сафонов
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