Задержанный глава ставропольского ГИБДД рассказал об отношении к дизайну в замке

Ставрополь, 21 июля. Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов заявил, что последние пять лет жил в особняке, который принадлежит гражданской жене.

При этом полицейский подчеркнул, что он не имеет отношения к дизайн-проекту дома. Также мужчина добавил, что готов сотрудничать со следствием.

О задержании Сафонова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также задержаны подчиненные главы Госавтоинспекции. Всех подозревают в организации преступного сообщества. Сафонова уже привезли в суд в Ессентуках. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Кроме того, Хинштейн опубликовал несколько фотографий из коттеджа Сафонова. На них видно, что дом отделан золотом, на потолках есть лепнины и фрески. Позолоченная отделка наличествует везде, даже в уборной, где стоят унитаз и биде.