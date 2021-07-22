Клинцевич назвал главную ошибку стратегии США против России

Американские спецслужбы сильно просчитались, когда посоветовали властям США начать процедуру по выходу из Договора по открытому небу. Об этом ФАН сообщил российский политик Франц Клинцевич.

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, поскольку позволял 34 странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, она завершилась 22 ноября этого же года. Россия ответила аналогично: 7 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.

Решение о выходе России из Договора по открытому небу было правильным, это подтвердила прошедшая в Вене конференция государств — участников ДОН. Такое сообщение опубликовано на сайте российского Министерства иностранных дел РФ.

«Конференция стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу. Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом договоре», — сообщило ведомство.

Отмечается, что ряд стран, прежде всего, ближайшие союзники Соединенных Штатов, выстроили свои выступления по шаблону заявления, принятого ранее Советом НАТО: они содержали сожаления, обвинения, упреки и призывы в адрес России, несмотря на то, что именно Вашингтон первым вышел из договора. В МИД России напомнили, что если Договор по открытому небу в дальнейшем полностью прекратит свое действие, вся вина за такой исход ляжет на США и другие страны НАТО.

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Ведомство напомнило, что Вашингтон, участие которого в договоре было обязательным условием его действия, после выхода из ДОН закрыл свою территорию для наблюдательных полетов, убеждая при этом союзников создавать препятствия российским наблюдательным полетам над американскими объектами и делиться с ним данными, получаемыми в ходе миссий над Россией. Москва попыталась разрешить ситуацию, однако западные страны отказались учитывать интересы Российской Федерации.

Политик и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление МИД. Также он назвал главную ошибку стратегии США против России — фатальный просчет американских спецслужб.

«Я абсолютно согласен с заявлением МИД России. Здесь есть большая ошибка, которую демонстрируют Соединенные Штаты. На мой взгляд, она заключается в том, что американские спецслужбы не до конца проанализировали ситуацию. США вышли из Договора по открытому небу, поскольку искренне считали, что у них значительно больше военно-технических возможностей для контроля России, чем у Москвы. Они уверены, что могут осуществить контроль за территорией Российской Федерации, поэтому не захотели давать аналогичную, но легальную возможность Москве. В этом и заключается большая ошибка США», — сказал он.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Также он добавил, что Запад продолжает вести против России нечестную игру, забывая, что РФ — уже не та страна, которая была 30 лет назад.

«Считаю, что заявление нашего МИД является абсолютно справедливым. Не мы это начали. Когда нет открытого, гласного и законного контроля, то появляется возможность возникновения разного рода неуправляемых и взрывоопасных ситуаций. Это большая ошибка со стороны американцев. Это говорит о том, что они как вели, так и продолжают вести против России нечестную игру, наивно считая, что у нас нет таких возможностей по объективному контролю, как у них. Здесь они ошибаются», — резюмировал Франц Клинцевич.

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