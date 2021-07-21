Внешнеторговая палата ФРГ и России назвала хорошим знаком соглашение по «СП-2»

Берлин, 21 июля. Германо-российская внешнеторговая палата прокомментировала соглашение ФРГ и США по газопроводу «Северный поток — 2».

В ВТП соглашение между Берлином и Вашингтоном назвали хорошим знаком.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что руководство США достигло договоренности с Германией на тему газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей.

Как заявил советник президента Украины, сделка между Берлином и Вашингтоном по «СП-2» не выражает пожеланий Украины в сфере безопасности.