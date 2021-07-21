Полиция Нигерии спасла 100 человек из плена боевиков

Абуджа, 21 июля. Правоохранительные органы освободили около 100 пленников, похищенных боевиками 42 дня назад.

Полиция нигерийского штата Замфара в сотрудничестве с МВД добилась освобождения людей, находившихся в заложниках у радикалов с 8 июня. Более месяца назад преступники ворвались в деревню Манава и силой увели в леса местных жителей. Среди них также были женщины и дети.

Похищенных удалось вернуть бесплатно. Комиссар полиции штата призвал группировку отказаться от преступлений и встать на путь мира. Органам правопорядка пришлось пообещать бандитам, что они не подвергнутся уголовному преследованию за содеянное.

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Спасенным людям будет оказана медицинская и психологическая помощь, после чего они смогут воссоединиться с близкими. Похищения приобрели систематический характер в Нигерии.

В начале июля боевики совершили два разбойных нападения. В ходе налета на туберкулезный центр и школу-интернат незаконные вооруженные формирования захватили суммарно около 150 человек. Их судьба до сих пор неизвестна.