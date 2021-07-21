Яна Кошкина купила двухэтажную квартиру и показала ее поклонникам

Москва, 21 июля. Российская актриса Яна Кошкина стала счастливой обладательницей двухэтажной квартиры в столице.

Девушка рассказала поклонникам, каково это, на своей странице в Instagram.

На снимке Кошкина предстала в легком коротком платье в черную полоску. Звезда стоит на лестнице, буквально одной ногой на второй этаж. Радости она не скрывает и показывает подписчикам язык. На фотографии отчетливо видно, что квартиру актриса получила в черновой отделке. Стены ободраны, в некоторых местах проступает кирпичная кладка, а также гипсокартон.

«Счастливая и без всякого фотошопа. Моя первая квартира. Она огромная, в два этажа, прямо предел моих мечтаний», — заявила Кошкина.

Также актриса рассказала, что начала ремонт, и попросила подписчиков предложить идеи дизайна.

«Поздравления тоже принимаются», — добавила Кошкина.

Фанаты разрывались от поздравлений. Некоторые посоветовали ей набраться терпения, отметив, что ремонт — дело затратное и хлопотное, а кто-то пошутил про дворец ставропольского начальника ГИБДД, задержанного недавно по подозрению в коррупции.

Ранее ведущая телешоу «Квартирный вопрос» оценила поместье взяточника.