Власти столицы ЦАР утвердили бюджет города на следующий финансовый год

Банги, 21 июля. Мэрия столицы Центральноафриканской Республики завершила бюджетную сессию. В двухнедельном мероприятии приняли участие глава города, муниципальные советники, председатели административных комитетов округов и представители министерства территориального управления.

В рамках встречи прошел обзор административной деятельности 2020 года, принятие бюджета на 2021 финансовый год, определение наиболее перспективных инвестиционных проектов, а также улучшение условий труда и жизни граждан.

По данным местных СМИ, городская казна может рассчитывать на 2,2 млрд FCFA оперативных и 10,3 млрд инвестиционных доходов. Обязательные расходы составят 1,89 млрд FCFA. Остальное пойдет на вложения в важнейшие для Банги проекты.

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В заключительном слове мэр столицы Эмиль Грос Раймонд Накомбо поблагодарил собравшихся за ответственный подход к делу. Он заявил, что планирует улучшить управление городом за счет повышения квалификации администрации, а также с помощью улучшения информированности населения по важнейшим вопросам.

Ранее министр общественного развития ЦАР Гуйсмала Хамза рассказал, что в ближайшее время власти планируют начать строительство дороги между Банги и Мбаики. Это создаст удобный коридор для сообщения с ДРК, что улучшит снабжение центральноафриканской столицы необходимыми товарами.