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Политика
США предпочли не рисковать отношениями с Германией в вопросе «СП-2»
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США предпочли не рисковать отношениями с Германией в вопросе «СП-2»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:35
Политика
США предпочли не рисковать отношениями с Германией в вопросе «СП-2»
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 21 июля. Американская сторона решила не рисковать отношениями со своими ключевыми союзниками, сообщили в Госдепе США, комментируя сделку с Германией по газопроводу «Северный поток — 2».

Помимо этого, в сообщении сказано, что Вашингтон по-прежнему считает, что Российская Федерация пытается расширить влияние посредством строительства газопровода.

Также уточняется, что решения о новых ограничительных мерах, связанных с «Северным потоком — 2», будут принимать на индивидуальной основе.

Ранее советник президента Украины заявил, что сделка между Берлином и Вашингтоном по российскому проекту не выражает пожеланий Киева в сфере безопасности. Он уверен, что украинская сторона осталась недовольна соглашением.

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сша германия Северный поток — 2
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