США предпочли не рисковать отношениями с Германией в вопросе «СП-2»

Вашингтон, 21 июля. Американская сторона решила не рисковать отношениями со своими ключевыми союзниками, сообщили в Госдепе США, комментируя сделку с Германией по газопроводу «Северный поток — 2».

Помимо этого, в сообщении сказано, что Вашингтон по-прежнему считает, что Российская Федерация пытается расширить влияние посредством строительства газопровода.

Также уточняется, что решения о новых ограничительных мерах, связанных с «Северным потоком — 2», будут принимать на индивидуальной основе.

Ранее советник президента Украины заявил, что сделка между Берлином и Вашингтоном по российскому проекту не выражает пожеланий Киева в сфере безопасности. Он уверен, что украинская сторона осталась недовольна соглашением.