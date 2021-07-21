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Украина осталась недовольна соглашением США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
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Украина осталась недовольна соглашением США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:30
Политика
Украина осталась недовольна соглашением США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/dpa

Киев, 21 июля. Сделка между Берлином и Вашингтоном по трубопроводу «Северный поток — 2» не выражает пожеланий Украины в сфере безопасности, уверен советник президента Владимира Зеленского.

Киев остался недоволен соглашением, уверен он. Слова советника передают средства массовой информации.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд огласила итоги переговоров Вашингтона и Берлина. Германия взяла на себя обязательства, теперь она будет добиваться от России продления транзита газа через Украину после 2024 года, сообщила чиновница.

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украина сша германия Северный поток — 2
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