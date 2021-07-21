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Отговаривающих от вакцинации в РФ врачей предложили отправить в красные зоны

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:21
Общество
Отговаривающих от вакцинации в РФ врачей предложили отправить в красные зоны
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 21 июля. Российских врачей, призывающих отказываться от вакцинации, нужно отправить в красные зоны, заявил член общественной палаты РФ Никита Данюк в эфире программы «Время покажет».

Выпуск был посвящен ситуации, сложившейся в России за время пандемии коронавируса. Одним из гостей был заместитель директора института стратегических исследования и прогнозов РУДН Никита Данюк. Он отметил, что общество раскололось на два лагеря.

«Хорошо бы врачей из красной зоны поменять на тех, кто из теплых кабинетов отговаривает людей от прививки», — заявил Данюк.

По его словам, прививаться от коронавируса — важно и нужно. Данюк подчеркнул, что за день до съемок получил вторую дозу российской вакцины. Ведущий передачи и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко обратил внимание, что гость чувствует себя отлично.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у привитых граждан не зафиксировано поствакцинальных осложнений. Она отметила, что российские вакцины эффективно работают против коронавирусной инфекции, а после прививки у людей вырабатывается иммунный ответ.

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вакцинация время покажет никита данюк
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