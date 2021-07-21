Новый IT-маневр России лишит сторонников Навального возможности собирать донаты

Москва, 21 июля. Бежавшие из России соратники отбывающего наказание блогера Алексея Навального могут лишиться дохода от донатов, которые присылают сторонники.

Проект распоряжения, призванного обязать международные IT-компании открывать представительства в России, подготовило Министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций. Инициатива дополнит соответствующий законопроект Госдумы. Те компании, которые откажутся выполнить данное условие, будут внесены в два списка Роскомнадзора. Первый — это перечень тех, кто не станет открывать филиал в России (впоследствии им будут перекрыты платежи). Во второй внесут поставщиков платежных услуг для компаний из первого списка. Им дадут 30 дней на устранение нарушений, в противном случае грозит блокировка, пишет «ПолитЭксперт».

На данный момент в стране работает 20 иностранных поставщиков платежных услуг, в том числе Alipay, Apple, Google, китайский Tenpay и другие. Если они будут внесены в списки РКН, банки обяжут блокировать переводы через эти сервисы.

Также анонимные переводы поддерживают YouTube, TikTok и некоторые другие блог-платформы. Сотрудники ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) используют именно YouTube-канал для сбора донатов.

По словам сторонника Навального Леонида Волкова, это самый безопасный и анонимный способ поддержать их. Он утверждает, что ни получатель, ни даже сам сервис не фиксируют имени и каких-либо данных отправителя. После вступления закона в силу все соратники блогера могут лишиться возможности просить пожертвования.

Вместо того чтобы озвучить результаты опроса о доверии к Алексею Навальному и его команде среди аудитории «Навальный LIVE», Волков рассказал зрителям о том, почему результаты соцопросов «не приговор».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.