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Напавшая на сына Пьехи соседка оказалась родственницей Вячеслава Малафеева
Шоу-бизнес
Напавшая на сына Пьехи соседка оказалась родственницей Вячеслава Малафеева
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @wolfieha / instagram.com / @malafeev16ru

Санкт-Петербург, 21 июля. Подробности об Ирине Безбородовой, соседке певца Стаса Пьехи, которая напала на его сына Петра, появились в Сети. Стало известно о ее связи с футболистом Вячеславом Малафеевым.

Футбольный судья Владислав Безбородов оказался втянут в скандал вокруг нападения на сына Стаса Пьехи. После обвинений со стороны музыканта и оправданий женщины, пресса обратила особое внимание на виновницу инцидента. Как стало известно, жена арбитра находится в родстве с экс-вратарем сборной России по футболу Малафеевым, передает MK.ru.

Безбородов уже много лет находится в кругах селебрити в мире спорта. Журналисты выяснили, что он является братом покойной жены Малафеева, смерть которой стала тяжелой утратой для спортсмена. Как и Безбородов, его супруга впервые оказалась в центре скандала: прежде имя арбитра приковывало к себе внимание лишь в узких кругах из-за недовольства его работой на футбольных матчах. Недавно конфликт Пьехи с соседкой набрал обороты: артист обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который взял под контроль разбирательства после инцидента.

В настоящий момент сын Пьехи находится в больнице, у него диагностировали сотрясение мозга. Сосед артиста поделился подробностями нападения на мальчика в интервью с журналистами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Напавшая на сына Пьехи соседка оказалась родственницей Вячеслава Малафеева
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